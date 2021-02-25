Газову компанію оштрафували за відключення споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф у розмірі 102 тисячі гривень на АТ "Лубнигаз". Штраф накладений на недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов.

Як зазначається в повідомлені, "підставою для перевірки АТ "Лубнигаз" були чисельні звернення громадян м. Лубни у зв`язку із припиненням розподілу природного газу АТ "Лубнигаз" та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності".

Відзначимо, "Лубнигаз" була однією з тих компаній, дії якої призвели до тарифних протестів на початку 2021 року. Зокрема, споживачі скаржилися на відключення газу у разі переходу до іншого постачальника газу.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання 30 січня знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр. Серед цих компаній було АТ "Лубнигаз".