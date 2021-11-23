ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Газовою оборудкою влади з Коломойським зайнялось НАБУ, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 11:07
Газовою оборудкою влади з Коломойським зайнялось НАБУ, - нардеп Фото: народний депутат Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Офіс генерального прокурора за вимогою народного депутата Валентина Наливайченка ("Батьківщина") відкрив кримінальне провадження за фактом можливих домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України", - повідомив нардеп.

Згідно з витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром.

Відповідно досудове розслідування здійснює Національна антикорупційне бюро (НАБУ).

Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня державний "Нафтогаз" погодився передати газ "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський.

Загальні претензії складають 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів "Укрнафти" 30 листопада.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори.

В звіті за 1 півріччі 2021 року "Нафтогаз" уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.

Як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта
NEWS
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
DAILY
Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах