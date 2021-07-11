На газовому заводі в Сирії стався вибух

На газопереробному заводі Conoco в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії стався вибух. Там розквартировані американські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сирійське державне інформаційне агентство САНА.
На газопереробному заводі "Коноко" на території військової бази американських окупаційних сил на сході країни стався вибух, повідомило видання.
Ізраїльське видання The Jerusalem Post, посилаючись на місцеве джерело новин Deir Ezzor 24, повідомило, що вибух міг бути викликаний мінометним снарядом.
Міноборони США, як повідомляють ЗМІ, у свою чергу заявило, що вибух став результатом "непрямої атаки" на американських військових. Жертв, постраждалих і руйнувань немає.