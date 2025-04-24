Газовый рынок Украины должен функционировать по рыночным принципам, - эксперты

По словам Кучеренко, в прошлом году рынок газа в Украине был фактически искажен из-за действий государственного поставщика.

"По сути, "Нафтогаз" в прошлом году исказил ценовую политику на рынке украинском, в том числе и для частных компаний. И я ожидаю, что в этом году абсолютно рыночная цена будет как для населения, так и для энергетики", - заявил он.

Андрей Закревский согласился с позицией депутата, подчеркнув необходимость перехода к реальным рыночным условиям.

"Я с ним полностью согласен, что надо переходить на рынок",- отметил он.

Закревский также обратил внимание на важность привлечения частных игроков, которые способны участвовать в импорте и хранении газа без использования средств государственного бюджета.

"Сами рыночные условия и рыночные игроки, они помогут государству. Как тот же самый ДТЭК, который сейчас импортирует газ из Греции, или другие крупные частные игроки. Они могут нам помочь тем, что будут наполнять подземные хранилища газа не за счет бюджета, а за счет частных игроков", - подчеркнул эксперт.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко во время онлайн дискуссии об украинском газовом секторе отметила, что для сбалансирования рынка природного газа в Украине необходимо возвращаться к рыночной модели.