Газовые войны. Как РФ выманила у Украины корабли, самолеты и ракеты и откуда космические "долги"

Взаимные удары по НПЗ и электростанциям стали визитной карточкой российско-украинской войны. Однако на самом деле энергетическое противостояние Украины и России началось гораздо раньше - фактически с момента провозглашения независимости.

Детальнее о том, как Россия шантажом заставляла Украину платить за газ и к чему это привело – в материале РБК-Украина ниже.

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В наследство от Советского союза Украина получила одну из крупнейших газотранспортных систем в мире, которая не только снабжала голубым топливом жителей страны, но и транспортировала газ из России в Европу. Эта система прочно связала наше государство с северным соседом и позволила Кремлю в течение более двух десятилетий влиять на решения украинской власти.

Как Украина отдала РФ авиацию и ракету в счет долгов за газ

В советские времена газа - как для бытовых, так и для промышленных потребителей - было более чем достаточно, причем стоил он копейки. Однако после обретения независимости все изменилось. Впервые вопрос долгов возник в 1992 году во время переговоров о разделе черноморского флота. Чтобы доказать серьезность намерений, в начале марта 1994 года Россия впервые на несколько дней перекрыла Украине газ. На тот момент долг нашего государства составлял 600 миллионов долларов - неподъемная сумма для молодого государства.

Чтобы хоть частично погасить ее, Украине пришлось отдать России все лучшие и новейшие корабли черноморского флота. Хотя по первоначальным договоренностям его должны были делить пятьдесят на пятьдесят, в 1997 году Украина получает лишь 18% судов. Далее в счет долгов за газ мы отдали РФ восемьдесят стратегических бомбардировщиков Ту-160 и три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и около 600 ракет X-55. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказывает, россияне понимали, что прожить без российского газа в 90-е и 2000-е годы Украина не могла.

"Поэтому выдвигались различные условия, в том числе и политические. В частности, для того, чтобы даром получать возможные промышленные активы, входить в различные компании, которые в то время приватизировались. И в конце концов мы получили достаточно большую зависимость, которая стала следствием газовой зависимости," - продолжает Рябцев.

Влиять на цену на газ Украина тогда тоже не могла. "Газпром" просто выставлял счета, а мы должны были платить.

"Причем по услугам за транзит, здесь никакой рыночной подоплеки не было. Нам никогда не говорили россияне, что мы будем вам за транзит газа платить столько, сколько мы платим за транзит операторам газотранспортной системы в европейских государствах, - вспоминает Рябцев.

Как Кремль развязал вторую газовую войну

Ситуация в газовых отношениях между Украиной и РФ резко изменилась после Оранжевой революции. Россияне требовали от нашего государства оплаты голубого топлива по "рыночной" цене. Она, по мнению Кремля, должна была вырасти в пять раз - с 50 до 250 долларов за тысячу кубометров газа. По состоянию на 1 января 2006 года контракт о поставках в Украину не был подписан, поэтому "Газпром" приказал перекрыть подачу газа в Украину. 4 января после переговоров Виктора Ющенко и Владимира Путина поставки топлива возобновились. Главы государств сошлись на сумме в 95 долларов за тысячу кубов, однако между Газпромом и Нафтогазом появился посредник - компания "РосУкрЭнерго". 50% акций новосозданной компании принадлежало "Газпромбанку" и еще пятьдесят - некой австрийской "Центргаз Холдинг". Впоследствии оказалось, что ее владельцем был одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

"Началась через этот "РосУкрЭнерго" огромная коррупция. И Украина не смогла оторваться от России, не смогла начать полноценную интеграцию с Европейским союзом и НАТО", - рассказывает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Существование "РосУкрЭнерго" сильно испортило отношения тогдашнего президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко. На фоне распрей украинского руководства, Кремль развязал вторую газовую войну. По состоянию на 31 декабря 2008 года газовый контракт между Украиной и РФ так и не был подписан, поэтому первого января Москва снова перекрыла газ Украине. Тогдашний российский президент Медведев заявил - теперь цена на газ для Украины будет составлять космические 450 долларов за тысячу кубов. За 4 года стоимость голубого топлива для нашего государства выросла в 9 раз. 7 января "Газпром" полностью прекращает транзит газа через Украину - якобы потому, что мы воровали топливо, которое должно было идти в ЕС. Российское руководство прямо заявляет: европейцам придется мерзнуть среди зимы, потому что Украина - государство-вор.

У Украины не остается другого выхода, кроме как принять все требования Москвы. Новый контракт подписывают тогдашние премьеры Юлия Тимошенко и Владимир Путин. Потери от него оценивают в сумму от 10 до 20 миллиардов долларов. В договоре фигурирует понятие, которого не было ни в одном другом контракте "Газпрома" - базовая цена на газ. Она составляла 450 долларов. Германия, например, тогда покупала его на сто долларов дешевле. Однако Россия могла давать Украине скидку на газ - по своему усмотрению. Также договор навязывал Украине неадекватно большие нормы потребления с припиской "бери или плати".То есть мы должны были покупать определенное количество топлива, в противном случае платить штраф. Единственный плюс – Украина таки лишились коррупционной прокладки Фирташа "РосУкрЭнерго".

Искусственные долги и третья газовая война

После победы на президентских выборах Виктора Януковича, в обмен на скидку в сто долларов за тысячу кубов газа, он соглашается продлить базирование российского черноморского флота в Севастополе до 2042 года.

"Если не было бы Харьковских соглашений, тогда бы не было никакого захвата Крыма, этой войны. Я считаю, что огромную роль в этом сыграли эти искусственные долги, которые Россия навязывала Украине с точки зрения коррумпирования украинской элиты, недопущения Украины к курсу евроинтеграции," - говорит Владимир Омельченко.

Третья газовая война назрела после победы Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала гибридной войны на Востоке. Россия заявила - все скидки для Украины отменяются, теперь газ будет стоить 485 долларов за тысячу кубов. Кроме того, для Украины, как для ненадежного партнера, вводится предоплата. Однако на этот раз Украина уже была готова к такому развитию событий.

Еще в начале 2009 года украинские энергетики попытались запустить газотранспортную систему в реверсном режиме. То есть когда газ закачивается не в Европу, а наоборот поступает из Евросоюза в Украину. И в 2015 году эта схема заработала на полную.