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Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились

Братислава, Четверг 29 августа 2024 13:07
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Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились Фото: Роберт Фицо и Алексей Чернышев (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Наталья Юрченко

Глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они обсудили энергетическую безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чернышева в Facebook

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что главной темой переговоров Украины и Словакии было сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

По словам Чернышова, для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины - об усилении национальной безопасности из-за содействия диверсификации Европой источников поставок энергии.

"Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", - отметил Чернышев.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойл" по трубопроводу "Дружба". Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.

Детальнее о ситуации с транзитом нефти - в материале РБК-Украина.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать транзитный договор по газу с Россией. Это также повлияет на поставки газа в страны ЕС.

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Нафтогаз Украины Российская Федерация Газ
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