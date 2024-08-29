Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чернышева в Facebook

"Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", - отметил Чернышев.

По словам Чернышова, для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины - об усилении национальной безопасности из-за содействия диверсификации Европой источников поставок энергии.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что главной темой переговоров Украины и Словакии было сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойл" по трубопроводу "Дружба". Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.

Детальнее о ситуации с транзитом нефти - в материале РБК-Украина.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать транзитный договор по газу с Россией. Это также повлияет на поставки газа в страны ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.