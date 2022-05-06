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Газопостачання Ірпеня відновлено на 41%, - Тимошенко

Фото: газопостачання Ірпеня відновлено на 41% (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Київській області відновлено електропостачання у 506 населених пунктах для понад 297 тис. споживачів. Всю попередню добу продовжувались роботи з відновлення газопостачання в Ірпені, загалом у місті газопостачання відновлено на 41%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озери. Продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський", - зазначи Тимошенко.

Водночас у Харківській області, за його словами, комунальні служби працюють 24/7, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру. В Харкові за добу відновлено газопостачання 32 квартир. В семи районах міста зроблено 84 закриття контурів та вікон, 15 ремонтів покрівель.

"У селі Мала Рогань проведено частину робіт з локалізації пошкоджень газорозподільних систем. В селищі Рогань та місті Дергачі заживлено 50 споживачів. У Чугуєві проведено ремонт мереж водопостачання на вулиці Фортечний узвіз. У всіх районах міста йде санітарне очищення території, підбір випадкового сміття, очищення урн, контейнерних майданчиків", - додав заступник керівника ОП.

На дорогах Харківської області, за словами Тимошенка, проводиться ліквідація ямковості.

У Тростянці Сумської області проведено роботи з прибирання доріг та вулиць міста, парків, скверів і місць загального користування. Частково реставровано унікальну пам'ятку архітектури - садибу Круглий двір.

"Відновлювальні роботи з газопостачання тривають в Охтирці, Тростянці та Великописарівській територіальній громаді. В селі Пересипки проведено внутрішні роботи та зовнішнє фарбування адмінбудівлі, відновлюються асфальтові доріжки. В селах Князівка, Сахарове, Бояро-Лежачі та Манухівка упорядковано території, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій", - повідомив Тимошенко.

Раніше він повідомляв про відкриття проїзду через річку Снов на Чернігівщині

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