Газопостачання Ірпеня відновлено на 41%, - Тимошенко

"Прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озери. Продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський", - зазначи Тимошенко.

Водночас у Харківській області, за його словами, комунальні служби працюють 24/7, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру. В Харкові за добу відновлено газопостачання 32 квартир. В семи районах міста зроблено 84 закриття контурів та вікон, 15 ремонтів покрівель.

"У селі Мала Рогань проведено частину робіт з локалізації пошкоджень газорозподільних систем. В селищі Рогань та місті Дергачі заживлено 50 споживачів. У Чугуєві проведено ремонт мереж водопостачання на вулиці Фортечний узвіз. У всіх районах міста йде санітарне очищення території, підбір випадкового сміття, очищення урн, контейнерних майданчиків", - додав заступник керівника ОП.

На дорогах Харківської області, за словами Тимошенка, проводиться ліквідація ямковості.

У Тростянці Сумської області проведено роботи з прибирання доріг та вулиць міста, парків, скверів і місць загального користування. Частково реставровано унікальну пам'ятку архітектури - садибу Круглий двір.

"Відновлювальні роботи з газопостачання тривають в Охтирці, Тростянці та Великописарівській територіальній громаді. В селі Пересипки проведено внутрішні роботи та зовнішнє фарбування адмінбудівлі, відновлюються асфальтові доріжки. В селах Князівка, Сахарове, Бояро-Лежачі та Манухівка упорядковано території, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій", - повідомив Тимошенко.