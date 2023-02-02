Газораспределительные компании РГК направили 181 млн гривен на помощь армии и городам

В частности, для передовой газораспределительной компании в течение 2022 года приобрели и передали более 327 автомобилей. Каждый автомобиль отремонтировали, заправили и доукомплектовали.

Также газовщики передали в пользование военным автотранспорт. Эта спецтехника помогает защитникам обустраивать инженерные постройки и перевозить грузы.

"На "военные рельсы" с первого дня российского вторжения перешли и заводы по производству современного газового оборудования RGC Production. На них наладили производство десятков тысяч "ежей", противошинных шипов, защитных экранов для бронемашин, металлоконструкций для обустройства блокпостов и блиндажей". Также для переводой и жителей деоккупированных территорий изготовлено более 1000 печей-буржуек, - добавляют в компании.

Кроме того, более 1500 работников газораспределительных компаний сейчас служат в ВСУ. Поэтому газовики опекают более 30 военных частей. Для военных закупают тепловизоры, планшеты, оптические прицелы.

Также военным было передано 119 квадрокоптеров, а в декабре 2022 года операторы ГРМ профинансировали производство украинского беспилотника "Тор".

Для гражданского населения в первые дни войны было оборудовано 15 гуманитарных хабов и 35 бомбоубежищ.

Еще одно направление - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях, а также в городах и поселках, пострадавших от боевых действий. Кроме ремонта газовых сетей, газораспределительные компании помогали восстанавливать школы, мосты и другие сооружения, остеклять дома.