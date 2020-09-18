Газорозподільні компанії зменшили заборгованість перед Оператором ГТС на 24%

Оператори ГРМ (газорозподільних мереж), які працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувалися з Оператором ГТС (газотранспортних мереж).

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Якщо станом на 1 травня 2020 борги перед Оператором ГТС становили 420 млн гривень, то на 1 вересня вони скоротилися до 319 млн гривень. Таким чином, вдалося зменшити заборгованість на 24%. У той же час, борги за розподіл газу не зменшилися, а навпаки збільшилися і на 1 вересня становили 1,25 млрд гривень. Ця сума майже в 4 рази перевищує борг перед Оператором ГТС. А кожна п'ята компанія взагалі не має заборгованості перед Оператором ГТС України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд гривень. Серед найбільших боржників - підприємства ТКЕ, які заборгували 860 млн гривень. Також за отримані послуги заборгували побутові споживачі, неплатежі яких становлять 397 млн гривень. У цьому році на зростання боргів і погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, запроваджений урядом через пандемію коронавіруса.

"Оператори ГРМ планують надалі розраховуватися з Оператором ГТС і вважають, що ініціатива введення розподільчих рахунків з боку Оператора ГТС є неринковим механізмом, який призведе до проблем, аналогічних тим, які спостерігаються в секторі теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що для підприємств ТКЕ діють розподільчі рахунки, з яких, згідно з алгоритмом, кошти списуються на погашення боргів минулих періодів. Однак ця система не здатна нормалізувати стан розрахунків підприємств, в тому числі і перед Оператором ГТС.

"Введення аналогічних неринкових механізмів в секторі розподілу газу позбавить Операторів ГРМ можливості купувати газ для технологічних потреб за ринковими контрактами на вільному ринку. І змусить їх стати постійним клієнтом Оператора ГТС, оплачуючи йому послуги балансування за ціною, що перевищує ринкові ціни на 20%, що в подальшому призведе до збільшення тарифів для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні.