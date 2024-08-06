Газифицируем машину: как выбрать автосервис для установки ГБО

Как и другие агрегаты и системы автомобиля, газобаллонное оборудование в своей работе зависит от того, сколь качественные в нем использованы компоненты и насколько правильно их соединили в одно целое. Но если при сборке автомобиля на заводском конвейере за процессом следит многоуровневая и сертифицированная система качества, то при монтаже ГБО качество результата гарантируется лишь уровнем ответственности мастерской-исполнительницы. А узнать заранее о действующих на ней порядках владельцу машины – не так-то просто. Но можно.

Выбираем СТО для установки газа

Лучше всего начать с того, чтобы самому посетить интересующую вас мастерскую, чтобы понять, действительно ли она достойна вашего авто и ваших потраченных денег.

На вид. Для начала осмотрите (на сайте СТО или в реале) цеха и стол заказов мастерской, присмотритесь к техническому оснащению и внешнему виду мастеров и офисных работников. Если в интернете у предприятия есть галерея своих работ, оцените, насколько современные автомобили являются здешними клиентами. В боксах должно быть чисто, и хорошо, если вы увидите систему вентиляции, рукава вытяжки для выхлопных газов, огнетушители, фирменную форму мастеров и защитные накидки на крыльях машин, руле и сиденьях.

Кто работает с машинами. Во время личного визита было бы неплохо узнать, как учились основные работники СТО – те, кто монтирует, отлаживает и диагностирует систему. Подсказкой могут быть дипломы и сертификаты, развешенные в столе заказов или в комнате ожидания. Это важно, ведь системы ГБО для современных моторов достаточно сложны и управляются компьютерами, так что кулибиной (при всем уважении к независимым мастерам) машину лучше не доверять.

Важные мелочи. Очень желательно увидеть, как выглядит уже установленная на автомобиль газовая система. Оценить качество использованных шлангов и деталей крепления с виду у вас вряд ли получится, но вы можете оценить, как мастера размещают и фиксируют компоненты ГБО под капотом и в других зонах автомобиля. Все металлические части должны быть так или иначе защищены от коррозии, хомуты не слишком хрупки, провода и шланги удалены от горячих и подвижных частей двигателя. Если удастся вступить в разговор, спросите, например, почему газовый редуктор расположен так, а не иначе, на этой стороне, а не на другой стороне подкапотного пространства. Одно из соображений при выборе местоположения компонентов ГБО, кстати, их защищенность от повреждения хотя бы при незначительных ДТП.

Настройка ГБО. Очень важный аспект установки ГБО, причем любого поколения – его правильная настройка. От этого зависит расход горючего и динамика автомобиля. Причем квалифицированные мастера умеют находить оптимальный баланс между этими связанными показателями с первой-второй попытки. Поэтому можно просто расспросить работников СТО в офисе или цехе, как они будут настраивать систему, что у них для этого есть и сколько времени это будет занимать. Как правило, при настройке специалисты опираются на показания газоанализатора, помощь специальной программы в компьютере и впечатление владельца, которого обычно просят поездить на переоборудованной машине несколько километров – чтобы зафиксировать ее аппетит и динамику.

Кратко

Автомобиль переводят на газ для экономии, но, чтобы так произошло на самом деле, придется сделать определенные инвестиции. Следовательно, на компонентах и самом процессе газификации экономить нельзя. Иначе установившееся "чужеродное" оборудование может создавать проблемы, на устранение которых придется тратить время и дополнительные средства. И таким образом весь смысл перехода на дешевое газовое горючее будет нивелирован. Так что лучше сразу потратить немного времени на поиск надежной СТО, которая имеет хорошую репутацию, чем потом искать мастеров, которые будут исправлять ошибки своих нерадивых коллег из первой мастерской.