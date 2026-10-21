Газ уже превысил 50 грн, дизель идет к новому пределу: обновленные цены на АЗС 21 октября
В Украине в среду, 21 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. Зафиксировано очередное подорожание бензина, дизельного топлива и автогаза.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Подорожание автогаза: Автогаз прибавил в цене практически во всех сетях. На АЗС OKKO, WOG и "Укрнафта" стоимость выросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копеек/л. Самый дорогой газ продают на SOCAR (54,40 грн/л), а самый дешевый - на "Укрнафте" (50,90 грн/л).
Рост цен на дизельное топливо: Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость всех видов дизеля (как стандартного, так и брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" и UPG цены на дизель остались без изменений.
Динамика цен на бензин: Большинство операторов удерживают предыдущие ценники на бензин, однако сеть UPG повысила стоимость всех марок бензина (А-95, UPG 95 и UPG 100) на 1,00 грн/л.
Детализация цен на АЗС 21 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 105,90 грн (+1 грн)
- Газ: 52,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 107,50 грн
- ДТ Евро-5: 104,50 грн
- Газ: 53,50 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн)
- ДТ NANO: 106,00 грн (+1 грн)
- Газ: 54,40 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн
- ДТ: 99,90 грн
- Газ: 50,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн)
- Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн)
- Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 103,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн
- Газ: 51,90 грн (+40 коп.)