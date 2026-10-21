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Газ уже превысил 50 грн, дизель идет к новому пределу: обновленные цены на АЗС 21 октября

06:19 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Газ уже превысил 50 грн, дизель идет к новому пределу: обновленные цены на АЗС 21 октября Фото: сколько стоит топливо на АЗС 6 октября (соцсети ОККО)
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В Украине в среду, 21 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. Зафиксировано очередное подорожание бензина, дизельного топлива и автогаза.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание автогаза: Автогаз прибавил в цене практически во всех сетях. На АЗС OKKO, WOG и "Укрнафта" стоимость выросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копеек/л. Самый дорогой газ продают на SOCAR (54,40 грн/л), а самый дешевый - на "Укрнафте" (50,90 грн/л).

Рост цен на дизельное топливо: Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость всех видов дизеля (как стандартного, так и брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" и UPG цены на дизель остались без изменений.

Динамика цен на бензин: Большинство операторов удерживают предыдущие ценники на бензин, однако сеть UPG повысила стоимость всех марок бензина (А-95, UPG 95 и UPG 100) на 1,00 грн/л.

Газ уже превысил 50 грн, дизель идет к новому пределу: обновленные цены на АЗС 21 октября
Фото: цены на АЗС 21 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 21 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 105,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 52,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 107,50 грн
  • ДТ Евро-5: 104,50 грн
  • Газ: 53,50 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 106,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 54,40 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 101,90 грн
  • ДТ: 99,90 грн
  • Газ: 50,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн)
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДТ upgDIESEL: 103,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 51,90 грн (+40 коп.)

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