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Газ из США может полностью заменить российский в Европе, - спикер Палаты представителей

Фото: Газ из США заменит российский в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что планирует продвигать экспорт природного газа из США на встрече со своими коллегами из "Большой семерки" в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Маккарти заявил, что на встрече спикеров парламентов "Большой семерки" будет обсуждаться энергетическая политика. Он сформулировал свою повестку дня в контексте усилий Европы по отказу от российского газа в ответ на полномасштабное вторжение президента Владимира Путина в Украину в прошлом году.

"Если мы просто заменим российский природный газ американским только в Европе в течение одного года, мы снизим выбросы CO2 на 218 миллиардов тонн, потому что наш природный газ чище", - сказал Маккарти в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News .

По его словам, Америка была бы экономически сильнее, "наши цены были бы ниже, а мир был бы безопаснее".

Поставки российского газа в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после того, как они отказались платить в рублях.

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы заявила, комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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