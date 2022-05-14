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Газ у Донецькій області можуть відключити. Мешканців закликали підготуватися

Фото: газ у Донецькій області можуть відключити найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Краматорську може припинитися газопостачання через дії РФ. Жителів міста та всієї Донецької області закликали підготуватися та придбати електроплити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії РФ існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - написав Гончаренко.

Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід (експлуатується та обслуговується Оператором газотранспортної мережі України).

"Проте, підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми разом з ОГТСУ, ВА. Але з метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є", - закликав Гончаренко.

Нагадаємо, зі схожою заявою вже звертався мер Покровська Руслан Требушкін, він заявляв, що газу в області залишилося на тиждень-два, причиною цього стало пошкодження окупантами газогону.

Додамо, тим часом населені пункти Луганської області вже залишилися без газу через російські ворожі обстріли.

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