Гайдай: Люди виходять забрати загиблих і самі гинуть під обстрілами
У Луганській області були випадки, коли люди, які намагалися вийти і забрати загиблих, самі гинули під обстрілами.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, в регіоні настільки потужні обстріли, що загиблі тижнями лежать, їх навіть не можна забрати і поховати іноді.
"Тому сказати, яка кількість людей загинула на сьогодні неможливо, але це тисячі людей", - заявив він.
Раніше Гайдай заявляв, що у Луганській області продовжують вмирати мирні жителі через обстріли з боку російських військ.
Крім того, раніше в результаті ворожих обстрілів у Луганській області загинув французький журналіст.
Так, 30 травня була зупинена евакуація з Луганської області внаслідок того як окупанти відкрили вогонь по автомобілю.