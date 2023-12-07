Гайана изменила английский футбол: гей-рекордсмен, одноклубник украинца и братья-середняки

Гайану часто сравнивают с Суринамом. Соседние страны действительно имеют много общего – колониальное прошлое, примерно равные стартовые возможности, схожие проблемы. Впрочем, в футбольном плане Парамарибо обставил Джорджтаун. Выходцы из Гайаны не добрались до высот "сыновей Суринама" вроде Гуллита, Райкарда, Винтера, Давидса, Клюйверта или Зеедорфа. По крайней мере, пока.

Правда, некоторые гайанцы смогли стать знаковыми фигурами в британском футболе. Очевидно, самым известным футболистом гайанского происхождения остается Джастин Фашану. Сын адвоката-нигерийца и медсестры-гайанки родился в Лондоне, а в 1981 году стал первым темнокожим игроком, за которого отдали 1 млн фунтов. Легендарный менеджер "Ноттингема" Брайан Клаф возлагал немалые надежды на чемпиона Европы-1982 среди молодежи, но карьера того затормозила.

Фашану начал бродить по низшим дивизионам, имел вояж за океан, не смог закрепиться в "Манчестер Сити" и "Вест Хэме". Одна из причин проблем с тренером и, возможно, одноклубниками определилась в 1990 году. На тот момент 29-летний нападающий стал первым в мире футболистом, отважившимся на каминг-аут. В те времена Запад только двигался к толерантности, так что Фашану было несладко. За сексуальную ориентацию англичанину гайанского происхождения доставалось от всех – соперников, болельщиков, желтой прессы.

Закончилась история Фашану трагически. В 1998-м нападающего обвинили в изнасиловании 17-летнего парня. Общественного давления по делу с недоказанными обвинениями тот не выдержал и совершил самоубийство. Сегодня имя Фашану в почете. Родной "Норвич" внес его в Зал славы клуба, а племянница запустила кампанию по борьбе с гомофобией в спорте.

Фото: Чествование Джастина Фашана ЛГБТ-баннером на "Кэрроу Роуд" (canaries.co.uk)

Кстати, родной брат революционера в молодые годы поддержки не предоставил. Вместе с Джастином Джон Фашану воспитывался в приемной семье в графстве Норфолк. Тоже начинал в "Норвиче", но раскрыться полностью там не сумел. Зато стал своим в знаменитой "Банде психов" – безумном "Уимблдоне" 80-х и 90-х с Винни Джонсом, Дэйвом Бизантом, Деннисом Уайзом и другими.

Эти ребята сенсационно взяли Кубок Англии-1988, уложив в финале на лопатки "Ливерпуль" Кенни Далглиша. Фашану-младший пошел еще дальше. В 1989 году принял участие в товарищеских поединках против Чили и Шотландии в составе сборной Англии. Бобби Робсон вполне мог взять форварда на ЧМ-1990, но предпочел Стива Булла из второлигового "Вулверхэмптона".

Не затерялся Фашану и по завершении карьеры. Он освоился на телевидении, вел ряд реалити-шоу, был участником известных передач типа "Танцы на льду" и даже немного приложился к политике Нигерии – родине отца. А вот о Гайане матери, похоже, вспоминает нечасто...

Зато другие футбольные братья о земле предков не забыли. Конечно, Карл и Леон Корты далеки от достижений дуэта Фашану. Они выросли в пригороде Лондона, а старший почти на 3 года Карл даже застал настоящий "Уимблдон". Там он и дебютировал на уровне Премьер-лиги во второй половине 90-х. Далее ненадолго задержался в "Ньюкасле", был заметной фигурой в рядах "Вулвз", закончил карьеру за океаном.

На молодежном уровне Карл Корт неплохо побегал в сборной Англии U-21, где провел 14 матчей (8 голов). А на склоне футбольных лет принял приглашение Гайаны и успел сыграть 6 поединков за национальную команду "Земли многих вод". Правда, отличиться в футболке "золотых ягуаров" так и не смог.

Зато это достижение покорилось младшему брату. Леон Корт на клубном уровне был заметной фигурой в английской трясине. На уровне АПЛ сыграл немного – сезон со "Сток Сити" и полкампании в "Бернли". В 2010 году принял приглашение Федерации футбола Гайаны помочь национальной команде в квалификации к ЧМ-2014. На Мундиаль "золотые ягуары", конечно, не поехали. Тем не менее, Корт-младший приложился к сенсационной победе над Тринидадом и Тобаго (2:1).

Фото: Победу над карибцами вместе с командой отпраздновал тогдашний президент Гайаны Бхаррат Джагдео (guyanatimesinternational.com)

Карл и Леон имеют сводного младшего брата. Он, по всей вероятности, самый известный футболист гайанского происхождения из активных. Дополнительно его презентовать не надо. Рубен Лофтус-Чик в данный момент бороздит газоны чемпионата Италии. За плечами воспитанника "Челси" 9 сезонов в Премьер-лиге, титул чемпиона АПЛ, трофей Лиги Европы, Суперкубок УЕФА-2021.

В Серию А Лофтус-Чик поехал перезапустить карьеру. Он немало завоевал на клубном уровне и вместе со сборной Англии (10 матчей) дошел до полуфинала ЧМ-2018. В январе хавбеку исполнится 28. Для футболиста его амплуа – это не возраст. Тем более тренерский штаб "Милана" на него действительно рассчитывает.

Течет гайанская кровь и в жилах защитника "Борнмута" Райана Фредерикса. Партнер по команде украинского центрбека Ильи Забарного когда-то играл за Англию U-19. Однако корни позволяют еще и выступать за родину дедушки. Сейчас Фредериксу 31 год. Судя по всему, его карьера идет на спад, так что передать неоценимый опыт боев АПЛ скромной сборной из-за океана было бы весьма благородно.

Отдельно стоит упомянуть о двух рекордсменах сборной Гайаны. Первый гвардеец "золотых ягуаров" – Уолтер Мур (77 матчей). Этот 39-летний защитник стал настоящим футбольным пилигримом. Он играл на Тринидаде, в Штатах, Казахстане и даже в прохладной Финляндии. Сезон-2023 ветеран отыграл в Суоме за ЯБК из 3-го дивизиона. Завершит ли карьеру? Вопрос. Точно повесил бутсы на гвоздь первый бомбардир национальной команды – Найджел Кодрингтон (18 мячей). Как и Мур, он так и не добрался до Альбиона. Зато поиграл в США за "Кливленд Сити".

В этом году сборная Гайаны удачно выступила в Лиге наций КОНКАКАФ. "Золотые ягуары" одержали 5 побед из пяти в группе Дивизиона B и повысились в классе на новый розыгрыш турнира. Похоже, на берегу Атлантического океана выросло неплохое поколение футболистов. Да и на помощь английских гайанцев с первыми ростками успехов можно будет рассчитывать. Будет досадно, если агрессия обезумевшего соседа разрушит не только футбольный прогресс еще одной страны...