Гаубицы M114, авиаракеты и миллионы патронов. Греция готовит военную помощь Украине, - СМИ

Роль Чехии

Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Что может получить Украина

Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году могут поставить ВСУ через Чехию такую помощь:

2000 ракет Zuni;

180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;

90 тысяч 90 мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;

4 миллиона шаров;

70 155-мм гаубиц M114 американского производства.

Украина уже получала артиллерию

Издание указывает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.

Однако они считаются полезными в противостояниях Украины на грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст Чехии для передачи Украине.

Предстоящая встреча глав Минобороны членов НАТО

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии.

Ожидается, что он повторит позицию Греции о том, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на несколько более современные боевые машины Marder немецкого производства.

M114

Американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Серийно производилась, под обозначением M1, с октября 1942 по июнь 1945 года, всего было выпущено 4035 орудий этого типа. Пик производства в 206 гаубиц пришелся на июнь 1944 года.

Помощь Украине от Греции

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем они могут быть переданы Украине.

Недавно постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис сказал, что правительство Греции рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине.