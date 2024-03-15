Гаубицы M114, авиаракеты и миллионы патронов. Греция готовит военную помощь Украине, - СМИ

Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eKathimerini.
Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.
Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.
Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году могут поставить ВСУ через Чехию такую помощь:
Издание указывает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.
Однако они считаются полезными в противостояниях Украины на грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст Чехии для передачи Украине.
Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии.
Ожидается, что он повторит позицию Греции о том, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.
Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на несколько более современные боевые машины Marder немецкого производства.
Американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Серийно производилась, под обозначением M1, с октября 1942 по июнь 1945 года, всего было выпущено 4035 орудий этого типа. Пик производства в 206 гаубиц пришелся на июнь 1944 года.
Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.
Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем они могут быть переданы Украине.
Недавно постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис сказал, что правительство Греции рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине.
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