Харрис уверена, что Трамп предложит Украине сдаться Путину

Харрис напомнила, что Трамп заявляет о планах решить вопрос Украины и России за один день. "Прочтите и поймите, что он говорит. Он сдастся", - сказал Харрис во время мероприятия в Мичигане с бывшим членом Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер.

Она добавила: "Он бы заставил Украину отказаться от борьбы с агрессором, нарушающим ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире".

Напомним, Трамп называет Путина своим "другом" и заявляет о планах закончить войну России с Украиной с помощью одного телефонного звонка.

Трамп утверждает, что Путин планировал вторгнуться в Украину во время его каденции (2016-2020) однако не сделал этого, потому что бывший президент США якобы пригрозил ударом по Москве.