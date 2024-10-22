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Харрис уверена, что Трамп предложит Украине сдаться Путину

Фото: Камала Харрис (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин будет "сидеть в Киеве", столице Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом США.

Об этом заявила вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Харрис напомнила, что Трамп заявляет о планах решить вопрос Украины и России за один день. "Прочтите и поймите, что он говорит. Он сдастся", - сказал Харрис во время мероприятия в Мичигане с бывшим членом Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер.

Она добавила: "Он бы заставил Украину отказаться от борьбы с агрессором, нарушающим ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире".

Напомним, Трамп называет Путина своим "другом" и заявляет о планах закончить войну России с Украиной с помощью одного телефонного звонка.

Трамп утверждает, что Путин планировал вторгнуться в Украину во время его каденции (2016-2020) однако не сделал этого, потому что бывший президент США якобы пригрозил ударом по Москве.

Во время дебатов с Харрис 10 сентября Трамп не смог раскрыть "мирный план" по просьбе модератора. Он лишь сказал, что позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война бы закончилась.

Комментируя это, Харрис обвинила Трампа в заигрывании с диктаторами, а также заявила, что Трамп "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и смотрел дальше на Европу. "Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала вице-президент.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис