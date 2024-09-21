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Харрис опережает Трампа по сбору средств на избирательную кампанию, - Axios

Фото: Камала Харрис и Дональд Трамп (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президентская кампания вице-президента США Камалы Харрис за август собрала больше, чем вся кампания республиканцев, включая избирательную кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Это является признаком того, что сбор средств Трампом в последние месяцы застопорился, а Харрис удалось преодолеть сбор средств демократов, который ранее был на низком уровне (речь идет о периоде, когда кандидатом в президенты США был действующий глава государства Джо Байден).

По данным Федеральной избирательной комиссии, в августе скоординированные усилия принесли Харрис и ее комитетам 361 млн долларов, а кампании Трампа и связанным с ним комитетам - 130 млн долларов.

Говоря конкретно о президентской кампании Харрис, в августе она собрала почти 190 млн долларов. Это больше, чем 130 млн долларов, которые собирали избирательная кампания Трампа, Республиканская партия и другие поддерживающие комитеты.

В частности, в пятницу вечером предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что в августе ему удалось собрать 44,5 млн долларов, имея на счету (избирательной кампании) около 135 млн долларов.

Как пишет Axios, в субботу утром это вызвало панику в Республиканской партии, поскольку республиканцы смирились с тем, что Трамп по сути не получил никакого финансирования после президентских дебатов, которые прошли с Харрис 10 сентября на канале ABC News, и которые посмотрели 67 млн человек.

Резюмируя Axios пришло к выводу, что поскольку до выборов осталось менее 45 дней, то Трамп вряд ли сможет сократить отставание от Харрис в сборе средств.

Напомним, что по данным NBC News, Камала Харрис и Дональд Трамп считают американцев польского происхождения ключом к победе в штате Пенсильвания. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США