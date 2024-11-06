Харрис побеждает по экзит-полам "шатких" штатов: что это значит и когда будут результаты

Так, экзит-полы прогнозируют, что Харрис победит в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине, тогда как Трамп будет лидером в Неваде и Пенсильвании. В штате Аризона у Трампа и Харрис паритет - их, предварительно, поддержали по 46% избирателей.

Пока в этих штатах все еще продолжается голосование. Первые избирательные участки должны быть закрыты в 2:00 по киевскому времени в штате Джорджия. В 2:30 голосование завершится в Северной Каролине, в 3:00 в Пенсильвании, в 03:00 и 04:00 в Мичигане, в 4:00 в Висконсине и Аризоне, а в 5:00 голосование завершит Невада.

После этого в этих штатах начнется подсчет голосов, которые могут решить результат американских выборов. Подсчет в "шатких штатах" может длиться дольше, чем в других.

Ожидается, что к утру подсчет голосов завершится в Северной Каролине, Мичигане, Аризоне. В других - считать будут несколько дней.

Что такое "шаткие штаты"

Для победы на выборах президента США кандидатам нужно получить голоса 270 из 538 выборщиков. Количество выборщиков отличается в каждом штате в зависимости от численности его населения. У большинства американских штатов между Трампом и Харрис есть значительное преимущество - есть фактически "демократические" и "республиканские" штаты.

Но есть такие штаты, в которых предпочтения избирателей меняются. Их называют "шаткими". В этом году таковы Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона.

Наиболее важным для Трампа и Харрис является штат Пенсильвания с 19 голосами выборщиков. Мичиган и Джорджия - по 16, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин 10 и Невада - 6.

Тот, кто получит больше выборщиков в "шатких штатах", и победит на выборах.