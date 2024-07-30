У Харрис есть шансы выиграть у Трампа

О событиях минувшего месяца в американской политике будут писать книги. Всего за четыре недели в гонке за пост президента США произошло множество изменений, которые закончились её полной перезагрузкой. До выборов остаётся лишь около 100 дней, и американцы вышли на финишную прямую.

С самого начала кампании главной проблемой избирателей с президентом Джо Байденом был его возраст. Байден уже самый старый президент США в истории, а к концу второго четырёхлетнего срока ему бы исполнилось 86. В опросах (как общенациональных, так и в ключевых штатах) избиратели заявляли о серьёзных сомнениях в способности Байдена сохранять в столь преклонном возрасте умственные способности, необходимые для управления страной.

Провальное выступление Байдена на дебатах 27 июня явно подтверждало опасения избирателей. Его поддержка резко снизилась, однако не катастрофически. Рейтингу Байдена не позволяла сильно падать глубокая непопулярность его соперника – Дональда Трампа. Если бы Трамп был чуть более "нормальным" кандидатом, его перевес стал бы намного больше.

В последующие недели, когда Байден, его семья и ближайшее окружение пытались решить, стоит ли ему выходить из гонки, Трамп ушёл в тень, проводя больше времени на поле для гольфа, чем на публике. Когда 13 июля он появился на митинге в Пенсильвании, американская электоральная сага приобрела особый драматизм: во время выступления Трампа раздались выстрелы, и пуля потенциального убийцы задела ему ухо.

Но даже после этих выстрелов (которые Трамп ловко превратил в шоу для фотографов – он вскинул кулак в воздух перед толпой, пока по его щеке текла кровь) его рейтинги не очень выросли. И этого не произошло после съезда Республиканской партии в Милуоки, где он был официально номинирован на пост президента и выступил с бессвязной, нелогичной и раскалывающей речью, которая противоречила его призывам к "единству" на фоне политического насилия.

Почему вся эта драма не повлияла на независимых и неопределившихся избирателей, а также на республиканцев, которым не нравится Трамп? Если упрощать, большинству американцев не нравились оба варианта. Да, Байден – стар, но Трамп не сильно моложе – ему 78. Кроме того, Трамп хаотичен, коррумпирован, иррационален и, вероятно, будет проводить политику, которую мало кто поддержит за пределами его узкой базы избирателей-экстремистов.

Демократы тоже совершили ряд важных стратегических ошибок. Пока Байден размышлял, оставаться ему в гонке или нет, его избирательный штаб и весь политический аппарат демократов должны были критиковать Трампа и его нового кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, которого поддерживает Кремль. Вместо этого демократы замерли в режиме ожидания, причём уже не в первый раз.

Почти пять лет проработав с аппаратом Демпартии, я из первых рук знаю, как из-за нежелания или неспособности действовать быстро и решительно эта партия оказывается слишком зависима от внешних факторов, пытаясь усилить свои позиции. В качестве примера можно привести дело "Доббс против Организации женского здоровья в Джексоне": своим решением по этому делу Верховный суд в 2022 году отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, установившее конституционное право на аборт. В 2009 году демократы могли бы закрепить решение по делу "Роу" федеральным законом, когда они контролировали Белый дом и обе палаты Конгресса. Однако президент Барак Обама решил, что право на аборт не является ключевым приоритетом.

И поэтом, наверное, не стоит удивляться, что в стане демократов происходило так мало событий в период между провалом на июньских дебатах и объявлением избирательного штаба Байдена (почти месяц спустя), что он отказывается от партийной номинации в президенты и поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Вместо повторного матча двух старых и непопулярных кандидатов началось увлекательное соревнование за будущее США.

В XXI веке многое в американской политике появлялось впервые: первый президент афроамериканец, затем первый президент потенциально авторитарного режима, первые выборы во время глобальной пандемии, а теперь кандидат, выигравший праймериз в одной из крупнейших партий, впервые выходит из гонки.

Вскоре может появиться еще одно новшество: если в ноябре выиграет Харрис, она станет первой женщиной-президентом Америки. Такая перспектива будоражит. Всего за 24 часа спонсоры выделили рекордные 81 млн долларов на предвыборную кампанию Харрис, а её первое появление на публике в качестве кандидата было встречено бурным одобрением собравшихся. Демпартия (от руководства до спонсоров) сделала необходимый шаг, объявив о безоговорочной поддержке нового кандидата.

Реакция команды Трампа оказалась совершенно предсказуемой. Трамп заявил, что ему должны компенсировать миллионы долларов, которые он потратил на кампанию против Байдена, и назвал выдвижение Харрис "государственным переворотом". Ряд конгрессменов-республиканцев назвали Харрис кандидатом "DEI" (англоязычная аббревиатура для трех слов – многообразие, равенство, инклюзивность), намекая на то, что ее выбрали из-за идентичности, а не личных качеств. Республиканцы бросаются в Харрис всем подряд, но пока безрезультатно.

В предстоящие 100 дней контраст между двумя кандидатами будет становиться всё более резким. На фоне молодой и энергичной Харрис почти 80-летний Трамп будет выглядеть дряхлым. В то время как Харрис поймала попутный ветер, отсутствие широкой поддержки Трампа будет тянуть его вниз. Харрис (будем надеяться) предложит ясную, сильную и полную энтузиазма программу вступления в новую политическую эпоху пост-бэбибума, а Трамп, некомпетентный ретроград, будет и дальше использовать безобразную риторику и тактику запугивания.

Как говорил покойный президент Джордж Буш-старший, в политике надо ставить на команду с высокими шансами. И сейчас это команда Харрис. Если ей удастся воспользоваться шансом и максимально нарастить энтузиазм общества по поводу своей кампании, тогда она вполне сможет нанести сокрушительное поражение Трампу и Республиканской партии.

Рид Гален – автор блога "The Home Front" на платформе Substack, президент JoinTheUnion.us – коалиции защитников американской демократии и борцов с авторитарными кандидатами.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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