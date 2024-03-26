Гарпок обязан решить вопрос небалансов до 1 апреля, - юрист

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" обязано до 1 апреля решить вместе с компанией "Укрэнерго" вопрос утверждения актов по размеру небалансов и соответственно компенсаций в пользу отрасли возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера юридической компании ALTELAW Ольгу Савченко.

"Сейчас Гарантированный покупатель рассчитывает размер небалансов по новой формуле. Она была принята 24.01.24 постановлением НКРЭКУ №178. Там указано, что до 1 апреля Гарантированный покупатель должен выдать все суммы небалансов за весь период. То есть фактически за полтора года с 08.09. 2022 по январь 2024 года", - сказала Савченко.

По ее словам, такая длительная задержка с утверждением актов относительно небалансов между Гарпоком и "Укрэнерго" повлекла за собой то, что "Укрэнерго" не получает достаточно средств для обеспечения полных расчетов за услугу по увеличению доли зеленого поколения. По ее мнению, это элемент финансового шантажа отрасли ВИЭ.

"Однозначно да. То есть они не подписывают небалансы и не утверждают также между собой акты, чтобы Регулятор дальше мог утвердить размер услуги", - сказала Савченко.

Она отметила, что решение проблемы затягивается из-за бюрократических и искусственных препятствий, что плохо влияет на состояние отрасли зеленой энергетики и ее будущее.

Напомним, недоплата "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Как заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец, "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" долгое время уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленого поколения.

По его мнению, неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.