"Пушечное мясо". Путин отправит на фронт много северокорейских солдат, - Зеленский

Зеленский не сообщил, сколько северокорейских солдат погибли или были ранены в боях с Силами обороны Украины. По его словам, около 12 000 тысяч военных КНДР готовы задействовать в войне, но нужно "получить доказательства", прежде чем раскрывать точное число жертв.

"Он также полагает, что на передовую войны будет отправлено много северокорейских солдат, и "бесспорно", что Владимир Путин будет использовать их "в качестве пушечного мяса", - цитирует его Kyodo News.

Ранее на фоне растущей обеспокоенности из-за вовлечения военных из КНДР в российско-украинскую войну президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по целям на территории РФ. С тех пор с обеих сторон усилились воздушные атаки, а Москва впервые применила ракету средней дальности.

Отметим, в начале ноября на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества Зеленский уже подтверждал наличие первых потерь в северокорейских войсках в Курской области.