"Гарантированный покупатель" назвал пути решения проблемы долгов в энергетике

В украинском энергетическом секторе возникла проблема долгов между разными энергокомпаниями и ее нужно решать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу госпредприятия "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова.

"Взаимные долги на энергорынке есть. Они возникли еще с 22 года, после оккупации части станций, в том числе и Запорожской атомной станции. Главный донор ПСО сейчас это "Энергоатом". После поднятия тарифов еще летом и завершения своей ремонтной кампании в сентябре вышли на график расчетов с нашим предприятием "Гарантированным покупателем" по услуге обеспечения доступных цен на электроэнергию для населения, однако у нас у всех остались долги предыдущего года, у всех участников рынка, у всех энергетических компаний, накопившихся по кругу друг к другу", - сказал он.

Глава "Гарантированного покупателя" отметил, что главным донорам финансирования тарифа на электроэнергию для населения - компаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" тяжело нести эту финансовую нагрузку.

Некрасов добавил, что постановлением Кабмина "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" должна быть установлена компенсация и теоретически может быть бюджетная поддержка этих компаний.

"Как вариант решения это механизм, применявшийся в предыдущие годы. Можно сделать круговую прогонку задолженности по всем энергокомпаниям по кругу", - подытожил Некрасов.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" заявили, что Минфин должен определить источники покрытия расходов по тарифу для населения.