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Гарантия на сайте: в Украине изменили правила к бытовой технике и мобильным телефонам

Фото: гарантийное обслуживание мобильных телефонов и техники изменили (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров изменил правила предоставления гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров. Старый порядок, действовавший более 20 лет, отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Согласно постановлению правительства, предусмотрено предоставление гарантийных обязательств продавцом (производителем) в электронном виде путем регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Кроме того, потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

В то же время производители (продавцы) имеют право запросить у потребителя информацию о товаре для его идентификации.

"Такие изменения правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю", - говорится в сообщении.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Кабмина от 11 апреля 2002 года № 506 "Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых приборов".

Какие товары подлежат гарантии

Согласно ст. 1 закона Украины "О защите прав потребителей", технически сложные бытовые непродовольственные товары широкого потребления состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, сопровождаются эксплуатационными документами и установлены гарантийный срок.

Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, утвержден постановлением правительства от 16 марта 2017 г. № 23.

К ним относятся холодильники, видеокарты, пылесосы, квадрокоптеры, фотокамеры, швейные машины, стиральные машины, принтеры, морозильные камеры, компрессоры, ноутбуки, планшеты, бойлеры, домофоны, телевизоры, мониторы, процессоры, смарт-часы, игровые приставки и другие.

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