Гарантувати Україні свободу може лише членство в НАТО і ЄС, - Порошенко

За словами президента, членство в ЄС сприятиме потужному розвитку демократії в Україні

Президент Петр Порошенко заявил, что гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям России, может только членство в НАТО и Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Порошенко на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан, заявил, что Вооруженные силы - это единственный гарант независимости Украины.

"ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа", - сказал он.

Президент подчеркнул, что совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины.

"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил глава государства.

Напомним, Порошенко анонсировал, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о курсе на вступление в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Добавим, ранее секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Иван Винник заявил, что в 2020 году Украина должна получить исчерпывающий план действий для вступления в НАТО.