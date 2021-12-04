Росії не можна надавати жодних гарантій щодо не розширення НАТО, бо це буде кінцем НАТО і вільної Європи.

"Росії просто не можна надавати будь-які юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО, тому що це був би кінець. Надання згоди на таку пропозицію було б кінцем і для НАТО, і для Вільного світу, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ", - заявив Порошенко.

На його думку, це небезпека не лише для України, це небезпека не лише для нашого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

"Це небезпека для демократії і свободи, це загроза для Європи і світової глобальної безпеки. За 5 років мого президентства я маю дуже позитивний досвід ефективної співпраці з президентом Байденом та ефективної співпраці з НАТО. У нинішній ситуації я абсолютно довіряю президентові Байдену, якого я дуже добре знаю. І я абсолютно довіряю НАТО", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний: стратегічною метою Путіна є захоплення України.

"Ми не повинні дозволити йому використовувати всі ці інструменти впливу на Європу. Адже це не тільки війна щодо України, яка відбувається з 2014 року з прямою агресією Росії проти України та спробою анексії Криму. Це також криза на кордоні Литви, Латвії, Естонії. Це також небезпечна ситуація в Польщі, Боснії та Герцеговині", - додав Порошенко.

"Це спроба Путіна дестабілізувати Європу та весь світ, зламати єдність Європейського Союзу та Трансатлантичної спільноти. Наш спільний інтерес - не дозволити йому цього зробити. І в цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО, бути разом з Україною", - резюмує Порошенко.