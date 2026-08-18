RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Гана обвинила РФ в нелегальной вербовке своих граждан: что ответили в Москве

02:12 18.08.2026 Вт
2 мин
Как оправдали вербовку ганцев в России?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Москве подтвердили, что к армии РФ присоединялись ганцы (Getty Images)

Гана потребовала от России прекратить вербовку ганцев на войну против Украины. В Москве реагируя на призыв, согласились работать над урегулированием этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишет издание, в Москве состоялись переговоры между главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой и министром иностранных дел России Сергей Лавровым.

После этой встречи министр африканской страны сказал, что Лавров согласился работать над урегулированием нелегального рекрутирования ганцев на войну. Тажке чиновник из Ганы рассказал, что в Украине погибли 62 ганца, и еще 15 числятся пропавшими без вести.

Публично Лавров подтвердил, что граждане Ганы подписали контракты с Минобороны РФ, но утверждает, что они делали это якобы "из солидарности страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом", и по "материальным финансовым соображениям".

Кроме того, глава российского МИД сказал, что Москва получала идентичные обращения от других стран.

"В Министерстве обороны есть специальная структура, которая (их - ред.) рассматривает, и я убежден, (что она - ред.) рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей", - сказал Лавров.

СМИ отмечает, что вербовка граждан стран Африки для пополнения армии РФ на фронте вызывает обеспокоенность регионе. Ранее с идентичными требованиями к Москве обратились власти ЮАР и Кении.

Буквально в феврале разведка сообщила, что Россия обманным путем привлекла на войну против Украины более 1000 граждан Кении. Многим из них давали обещания о работе водителями грузовиков либо охранниками.

Что еще важно знать

Напомним, в июле в Министерстве международных отношений Ботсваны заявили о стремительном росте граждан, которых обманом или принуждением вовлекают воевать на стороне России в войне против Украины.

Также мы писали, что согласно заявлению Центра противодействию дезинфекции, по состоянию на ноябрь 2025 года, Россия завербовала на войну против Украины граждан из 128 стран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияАфрикаГанаВойна в Украине