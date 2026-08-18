Гана обвинила РФ в нелегальной вербовке своих граждан: что ответили в Москве

Как пишет издание, в Москве состоялись переговоры между главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой и министром иностранных дел России Сергей Лавровым.

После этой встречи министр африканской страны сказал, что Лавров согласился работать над урегулированием нелегального рекрутирования ганцев на войну. Тажке чиновник из Ганы рассказал, что в Украине погибли 62 ганца, и еще 15 числятся пропавшими без вести.

Публично Лавров подтвердил, что граждане Ганы подписали контракты с Минобороны РФ, но утверждает, что они делали это якобы "из солидарности страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом", и по "материальным финансовым соображениям".

Кроме того, глава российского МИД сказал, что Москва получала идентичные обращения от других стран.

"В Министерстве обороны есть специальная структура, которая (их - ред.) рассматривает, и я убежден, (что она - ред.) рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей", - сказал Лавров.

СМИ отмечает, что вербовка граждан стран Африки для пополнения армии РФ на фронте вызывает обеспокоенность регионе. Ранее с идентичными требованиями к Москве обратились власти ЮАР и Кении.

Буквально в феврале разведка сообщила, что Россия обманным путем привлекла на войну против Украины более 1000 граждан Кении. Многим из них давали обещания о работе водителями грузовиков либо охранниками.