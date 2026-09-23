Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно

Главное: Отмена ограничений : ЕС исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

: ЕС исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Причины уступок : Снятие санкций лоббировала Франция из-за задержанных в Баку своих граждан, а также Словакия и Люксембург.

: Снятие санкций лоббировала Франция из-за задержанных в Баку своих граждан, а также Словакия и Люксембург. Возврат активов : Олигархам разморозят европейские счета, вернут имущество, а Фридману еще и восстановят доступ к бизнесу.

: Олигархам разморозят европейские счета, вернут имущество, а Фридману еще и восстановят доступ к бизнесу. Национальные барьеры: Украина призывает к введению санкций каждой отдельной страной ЕС, но в этой инициативе есть свои нюансы.

Что произошло

До сих пор Европейский Союз налагал санкции лишь временно. Каждые полгода все страны ЕС должны давать согласие, чтобы их продлить.

Ранее этим часто пользовался венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он регулярно предлагал исключить из санкционного списка то московского патриарха Кирилла, то российских олигархов Петра Авена или Виктора Рашникова.

Но в этот раз о желании снять санкции с Усманова неожиданно заявила Франция. К ней также присоединилась Словакия, которая со своей стороны требовала отмены ограничений в отношении Михаила Фридмана.

Такая позиция Парижа не связана с изменением общей политики Эммануэля Макрона в отношении России. Франция и далее остается одним из ключевых партнеров Украины.

Официально в Париже отказались детально объяснять свои мотивы, заявив лишь, что это связано с "конкретной проблемой национальной безопасности". По данным Financial Times, снятие санкций с Усманова могло быть частью сделки с Азербайджаном, который в последнее время оказывал давление на Париж.

Речь идет, в частности, об освобождении предпринимателя Мартена Райана, арестованного в Баку по обвинению в шпионаже, и Тео Клера – художника, приговоренного к трем годам заключения за граффити в бакинском метро.

При этом официальный Баку отрицает какие-либо договоренности по Усманову, но на следующий день президент Азербайджана помиловал Райана.

Хотя большинство активов Усманова сосредоточено в России, сам он является выходцем из Узбекистана. Снятия санкций с него последовательно добивается целая группа тюркских государств.

Турция, Азербайджан и другие государства региона рассматривают Усманова как своего неофициального амбассадора и мецената, связывающего Центральную Азию с Европой.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в письме Роберту Фицо указывал, что снятие санкций с Усманова поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

"Причина в том, что Усманов много инвестировал в Центральную Азию, имеет общие интересы с семьей Алиева. И он использует этот канал, чтобы лоббировать снятие санкций", – объясняет РБК-Украина источник в дипломатических кругах одной из стран региона.

Что касается Фридмана, то его исключения из санкционного списка добивалась Словакия. Кроме того, за такое решение выступал Люксембург, где зарегистрирована ключевая компания Фридмана "LetterOne".

Это, в свою очередь, связано с иском олигарха против Люксембурга в Арбитражном суде Гааги. Среди прочего, Люксембург заявлял, что его позиция в этом разбирательстве станет более уязвимой, если ЕС исключит из санкционного списка только Усманова.

Если бы на уровне ЕС договориться не удалось, то из-под санкций в худшем случае вышли бы тысячи фигурантов, начиная с Путина, многие из них в списках еще с 2014 года. Всего – более 3 тысяч человек и компаний. Поэтому большинство других стран ЕС пошли на уступки Франции, включая последовательных сторонников санкций. В частности, до последнего блокировала исключение из списков Фридмана и Усманова Латвия.

Практические последствия

Исключение Усманова и Фридмана из европейского санкционного списка прежде всего снимает с них запрет на въезд в страны Евросоюза и позволяет разморозить их европейские активы.

Оба российских миллиардера смогут снова свободно распоряжаться своей собственностью и банковскими счетами в юрисдикции ЕС, говорит РБК-Украина аналитик Сети защиты национальных интересов "АНТС" Егор Остапов.

Фридман имеет разветвленную корпоративную сеть в Европе, так как контролирует инвестиционную компанию LetterOne. В частности, речь идет о пакетах акций телеком-операторов Turkcell и Qvantel, сети аптек Holland & Barrett и фармацевтическом проекте Remedica.

Точная сумма его заблокированных активов официально не разглашается, однако сам масштаб претензий к Люксембургу свидетельствует о миллиардах долларов. Также Фридман вернет себе элитную недвижимость, в частности виллы в Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции.

"Что касается компании, если Фридман там является основным акционером, то по этой логике он может получить и к ней доступ. Но все равно ему для возврата контроля над средствами, недвижимостью и бизнесом нужно будет пройти еще ряд юридических и административных процедур", – отмечает Остапов.

В свою очередь, Усманов не имеет значительного бизнеса в Европе, однако владеет имуществом на сотни миллионов евро. К его наиболее известным европейским активам относится 156-метровая суперяхта Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов, которая была задержана в порту Гамбурга. Также Усманов владеет виллами на побережье итальянской Сардинии, недвижимостью в Баварии на озере Тегернзее и имеет многочисленные банковские счета в банках Европы.

Что дальше

В Офисе президента Украины считают "очень странным" решение ЕС не продлевать санкции против Усманова и Фридмана.

"Мы не видим изменения обстоятельств, которые могли бы это оправдать. Россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли. Особенно странно это выглядит на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия "адских санкций", – говорит уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Вместе с тем Украина уже предлагает компенсировать снятие санкций ЕС ограничениями со стороны отдельных стран.

"Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить о введении собственных национальных санкций против этих двух лиц", – написал в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Усманов и Фридман давно находятся под национальными санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии, Швейцарии и Японии. После снятия общеевропейских ограничений к этому обществу оперативно присоединились Латвия, Литва и Эстония.

"Мы уже работаем с многими государствами-членами ЕС по введению национальных санкций против Усманова и Фридмана. В то же время работаем с Брюсселем над новыми санкционными решениями, в частности в отношении российских олигархов, связанных с военно-промышленным комплексом", – отдельно отмечает в комментарии РБК-Украина Владислав Власюк.

Впрочем, такой подход может компенсировать общеевропейские санкции лишь частично, особенно если к ним не присоединятся де-факто внутренние офшоры Евросоюза вроде Люксембурга.

"Сейчас это выглядит, скорее, как демонстрация несогласия со снятием санкций со стороны некоторых стран. И хотя оно является приемлемым заменителем на национальном уровне, на уровне Евросоюза это очень неприятный прецедент", – говорит Егор Остапов.

Что мешает России повторять комбинацию с обменом задержанных на снятие санкций с других членов окружения Путина или его "кошельков" – вопрос риторический.

Вместе с тем, некоторый позитив для Украины в этой ситуации все же есть. Продление санкций сразу на 3 года вместо шести месяцев должно было бы гарантировать, что в ближайшее время повторения такого торга не будет. Это особенно важно с учетом возможного прихода праворадикалов к власти в нескольких европейских странах. Но ЕС уже дал слабину, показав свою непоследовательность, и Россия точно попытается этим воспользоваться снова.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Почему Евросоюз решил отменить санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана?

– Решение стало следствием лоббирования отдельных стран ЕС. Франция выступила за исключение Усманова, вероятно, в рамках сделки с Азербайджаном по освобождению арестованных французских граждан. Отмены ограничений для Фридмана требовала Словакия, а также Люксембург, пытавшийся уменьшить свои риски из-за иска олигарха в международном арбитраже на 16 миллиардов долларов.

– Смогут ли Усманов и Фридман свободно путешествовать и вести бизнес в мире?

– Нет, поскольку против обоих олигархов продолжают действовать жесткие ограничения в США, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Японии и Австралии. Кроме того, Латвия и Эстония сразу ввели собственные национальные санкции, заблокировав им въезд и имущество на своей территории в обход общеевропейского решения.

– Как Украина реагирует на снятие европейских санкций с российских бизнесменов?

– Украинские власти назвали шаги Брюсселя неприятным прецедентом и призвали государства ЕС ввести против этих лиц индивидуальные национальные санкции. Параллельно Киев прорабатывает с Еврокомиссией новые ограничения против бизнесменов РФ, привлеченных к обеспечению российского военно-промышленного комплекса.