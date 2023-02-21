Кошелек для войны. Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли России

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев, премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос о санкциях против ядерной отрасли России, которая является кошельком для продолжения войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра.

Как пояснил Шмыгаль, помимо помощи экономике Украины, сегодня важно продолжать оказывать давление на экономику России, в связи с чем очередным пунктом вчерашних переговоров с Байденом были антироссийские санкции.

"Сейчас для нас важно, чтобы ядерная отрасль России и государственная компания "Росатом" перестали быть кошельком для продолжения этой войны. Поэтому мы подчеркиваем важность введения санкций против ядерной отрасли России. Поэтому ожидаем новых санкций в этом направлении - как от Соединенных Штатов, да и от Европейского Союза", - добавил премьер-министр.