RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Галатасарай" оголосив про підписання відразу двох зірок

Фото: Мауро Ікарді знайшов прихисток у Стамбулі (twitter.com/GalatasaraySK)
Автор: Антон Федорців

Серію гучних переходів на фініші трансферного вікна оформив стамбульський "Галатасарай". Зокрема, турецький гранд підсилився півзахисником Хуаном Матою і форвардом Мауро Ікарді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Леви" оформили півдесятка трансферів за добу. Більшість підписань стамбульців – оренди відомих у Європі виконавців.

Топ-перехід "Галатасарая" – Ікарді з ПСЖ. Нападник орендований турецьким грандом на сезон. Зарплата аргентинця складе 6,75 млн євро, з яких на плечі босів "Галатасарая" ляжуть лише 750 тисяч.

Натомість Мата перебрався на "Алі Самі Єн" вільним агентом. Колишній хавбек "Манчестер Юнайтед" уклав зі стамбульцями контракт на 2 роки. За цей час іспанець заробить орієнтовно 1,9 млн євро "чистими".

Окрім того, "Галатасарай" закрив орендну угоду з "Норвічем" щодо Мілота Рашіци. Також "леви" оформили переходи Юсуфа Деміра ("Рапід" Відень, 6 млн) та Матіаса Росса з ("Ольборг", 1,75 млн).

"Галатасарай" повністю провалив попередній сезон. У рамках турецької Суперліги стамбульці посіли лише 13-те місце. Чемпіоном став "Трабзонспор".

До слова, київське "Динамо" програло "Фенербахче" виїзний матч у групі Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГалатасарайПСЖ