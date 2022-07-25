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Галаган отримав нову посаду після звільнення з керівництва ССО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генерал Григорій Галаган, який сьогодні був звільнений з керівництва Сил спеціальних операцій, отримав посаду в Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення СБУ призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - розповів глава держави.

Як відомо, цього місяця Зеленський звільнив Івана Баканова з посади очільника СБУ. Разом з тим глава держави анонсував кадрові чистки у спецслужбі. Як заявляв президент, із своїми посадами можуть попрощатися щонайменше 28 посадовців.

Нагадаємо, замість Галагана на посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України був призначений Віктор Хоренко.

Крім того, сьогодні Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України