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На Гаїті вчинили замах на прем'єра

Автор: Валерія Поліщук

На Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкувань 218-річної річниці незалежності республіки в місті Гонаїв на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на teleSUR.

Після виходу Анрі з собору, в якому проходила служба з нагоди свята, сталася перестрілка. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. В результаті нападу він не постраждав.

Однак в результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

Нагадаємо, 7 липня минулого року в ході нападу на резиденцію президента Гаїті загинув глава держави Жовенель Моіз. Також поранення отримала його дружина. Вона була госпіталізована, а після для лікування її перевезли до Сполучених Штатів.

Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.

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