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У Гаїті поховали президента, вбитого на початку липня

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Гаїті, Субота 24 липня 2021 04:13
У Гаїті поховали президента, вбитого на початку липня Фото: президент Гаїті, Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Гаїті поховали президента, вбитого на початку липня. Жованеля Моіза вбили на початку липня невідомі в його власній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Церемонія пройшла в п'ятницю і супроводжувалася заворушеннями. Тіло вбитого президента Гаїті Жовенеля Моіза було повернуто в рідне місто для приватних похоронів в умовах посилених заходів безпеки, введених у зв'язку з протестами, а також побоюваннями щодо політичної нестабільності.

На початку церемонії сотні протестувальників вдалися до сутичок з поліцією біля приватної резиденції. Були чутні постріли, а також застосований сльозогінний газ. З місця церемонії, яка охоронялася військовими, було видно чорний дим.

Нагадаємо, що дружина вбитого президента Гаїті повернулася в країну з США.

Також мін'юст США заявив про допомогу в розслідуванні вбивства президента Гаїті.

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