ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Гаїті оголосили 15-денний національний траур після вбивства президента

Новость на русском →
Порт-о-Пренс, Середа 07 липня 2021 22:09
На Гаїті оголосили 15-денний національний траур після вбивства президента Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Гаїті оголосила 15-денний національний траур після вбивства президента країни Жовенеля Мойза. Протягом цього часу будуть приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи та розважальні передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Nouvelliste.

Національний траур на Гаїті триватиме з 8 по 22 липня. Протягом цих 15 днів в країні будуть приспущені державні прапори, дискотеки та інші подібні заклади залишаться закритими, по радіо і телебаченню транслюватимуться спеціальні програми.

Після публікації указу про національну жалобу до народу Гаїті звернувся прем'єр-міністр країни Клод Жозеф. Він закликав населення до спокою і запевнив, що в цей час ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Відзначити, на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.

Крім того, влада Гаїті ввели воєнний стан в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления Президент
NEWS
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні