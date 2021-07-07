На Гаїті оголосили 15-денний національний траур після вбивства президента

Влада Гаїті оголосила 15-денний національний траур після вбивства президента країни Жовенеля Мойза . Протягом цього часу будуть приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи та розважальні передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Nouvelliste .

Національний траур на Гаїті триватиме з 8 по 22 липня. Протягом цих 15 днів в країні будуть приспущені державні прапори, дискотеки та інші подібні заклади залишаться закритими, по радіо і телебаченню транслюватимуться спеціальні програми.

Після публікації указу про національну жалобу до народу Гаїті звернувся прем'єр-міністр країни Клод Жозеф. Він закликав населення до спокою і запевнив, що в цей час ситуація знаходиться під контролем.