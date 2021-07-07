На Гаїті оголосили 15-денний національний траур після вбивства президента
Влада Гаїті оголосила 15-денний національний траур після вбивства президента країни Жовенеля Мойза. Протягом цього часу будуть приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи та розважальні передачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Nouvelliste.
Національний траур на Гаїті триватиме з 8 по 22 липня. Протягом цих 15 днів в країні будуть приспущені державні прапори, дискотеки та інші подібні заклади залишаться закритими, по радіо і телебаченню транслюватимуться спеціальні програми.
Після публікації указу про національну жалобу до народу Гаїті звернувся прем'єр-міністр країни Клод Жозеф. Він закликав населення до спокою і запевнив, що в цей час ситуація знаходиться під контролем.
Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями.
Відзначити, на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.
Крім того, влада Гаїті ввели воєнний стан в країні.