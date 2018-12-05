Ворожіння в День Катерини: як привернути судженого

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У День Катерини ворожать на гілочках вишні, загадують судженого перед сном і "приносять в жертву тополю"

Ворожіння на Катерину проводять 7 грудня. У церковному календарі в цей день вшановують пам'ять "нареченої Христа" - Олександрійської великомучениці Катерини.

Народні повір'я свідчать, що свята допомагає дівчатам знайти свою любов. Тому Катеринин день також називають святом дівочої долі і ворожать на судженого.

Ворожіння в День Катерини

На Катерини молоді дівчата здавна влаштовували посиденьки-вечорниці. Після вечері залишки їжі не викидали, а застосовували їх для магічного ритуалу ворожіння. Подібне ворожіння на судженого легко повторити і в наші дні.

Необхідно взяти скоринку хліба зі стола і перед тим, як лягати спати в День Катерини, покласти її під подушку зі словами: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Після цієї змови уві сні повинен привидітися майбутній супутник життя.

Фото: У День Катерини 7 грудня ворожать на кохання (pixabay.com)

Два види ворожінь на Катерини пов'язані з приготуванням каші:

Перед святковою вечерею потрібно перебрати крупу, попередньо поклавши в ємність з нею золоті, срібні та залізні предмети. Що першим витягне дівчина - такий достаток і буде у її нареченого.

Для старовинного ворожіння потрібно було вийти у двір ввечері 7 грудня з горщиком пшеничної каші і сказати: "Доля, доля, йди до мене вечеряти!". Якщо при цьому починав кукурікати півень, значить бажання мало виповнитися.

У сучасному світі півня для ворожіння відшукати досить складно. Тому міські мешканки замість кукурікання можуть прислухатися до сигналів машин або інших звуків.

Красиві ритуали і гадання на Катерини

Навіть умивання в Катеринин день можна перетворити на ритуал для ворожіння на судженого. Вранці потрібно налити води в таз і, зачерпув її долонею, умити обличчя. Якщо хвилі на поверхні швидко розгладжуються, значить скоро відбудеться зустріч із другою половинкою.

Фото: 7 грудня ворожать по воді (pixabay.com)

Щоб поворожити на бажання або дізнатися ім'я коханого, знадобиться гербарій з листочків різних дерев. На кожному з них слід написати бажане і покласти під подушку. Наступного ранку дістати кілька листочків з під подушки повинен наймолодший чоловік в родині.

Для ще одного ворожіння на Катерини потрібна вишнева гілочка, її слід зірвати в свято і поставити вдома в воду. Якщо на ній з'являться квіточки до Різдва Христового - у наступному році відбудеться весілля. Якщо квіти не розпустяться до 14 січня (Маланки) - зустріч із судженим відбудеться ще не скоро. А якщо на гілці вишні розпустяться не тільки квіти, а й набухнуть бруньки, то в недалекому майбутньому дівчині варто чекати і на весілля і поповнення в родині.

Фото: У День Катерини ворожать на вишні (pixabay.com)

Як приворожити судженого в День Катерини

Старовинні обряди для привороту наречених вимагали від дівчат не тільки хитрощів, але і великої сміливості.

Наприклад, один з обрядів проводився на кладовищі. Дівчина опівночі 7 грудня відправлялася на могилу до родичів з букетом з гілочок безсмертника, щоб її дівоча доля не вмерла.

Щоб не стати вдовою, жінка "приносила в жертву тополю". Для цього в ніч на Катерини на гілки тополі накидали вишиту власноруч хустку.

У вподобаного хлопця потайки забирали будь-яку річ. Її кидали в житнє тісто, замішували і пекли круглий коровай, щоб суджений ходив колами навколо дівочого будинку.

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Відео: РБК-Україна