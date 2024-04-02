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В Гааге заработал реестр возмещения ущерба Украине, украинцы могут подавать иски

Фото: в Гааге заработал реестр возмещения ущерба Украине, украинцы могут подавать иски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В нидерландской Гааге заработала система возмещения убытков, которые были нанесены Украине войной. Украинцы могут подавать соответствующие иски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украинцы могут подавать иски о возмещении ущерба, причиненного их имуществу в результате российского вторжения, с помощью нового механизма, запущенного во вторник, причем чиновники ожидают, что в целом поступит до 10 миллионов запросов", - пишет CNN. 

Сейчас основное внимание будет уделяться тем искам, которые будут касаться повреждения или уничтожения жилой недвижимости во время войны. Ожидается, что в целом в этой категории поступит от 300 тысяч до 600 тысяч заявлений. 

"Чрезвычайно важно, что мы сегодня здесь встретились, не только для того, чтобы обсудить, как мы будем привлекать Россию к ответственности, но и запустить очень конкретную процедуру, от которой может выиграть каждый украинец, который пострадал", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Конференция в Гааге

Также сегодня в Гааге начнется конференция "Восстановление справедливости для Украины", в которой примут участие 57 стран. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, конференция была организована Украиной, Нидерландами и Европейской комиссией. Она поможет преодолеть безнаказанность и обеспечит жертвам компенсации. 

Результаты первого часа 

В течение первого часа работы Реестра убытков от агрессии России заявки подали 18 украинцев

Реестр убытков

В 2023 году Европейский союз (ЕС) принял решение о создании Международного реестра убытков, причиненных российской агрессией против Украины. Главный офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

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