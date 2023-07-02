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В Гааге мужчина напал на здание посольства Беларуси

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Гаага, Воскресенье 02 июля 2023 12:23
В Гааге мужчина напал на здание посольства Беларуси Фото: в Нидерландах напали на посольство Беларуси (omroepwest.nl)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина в Нидерландах повредил здание посольства Беларуси. Он разрисовал здание и выбил окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Omroep West.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля в Гааге. Неизвестный мужчина выбил окна и разрисовал здание посольства. На опубликованных фото можно увидеть красно-черную краску и надписи: "Лука-террорист".

Также на здании посольства есть надписи на белорусском языке: "Живе Беларусь".

Правоохранители в Нидерландах задержали мужчину, который повредил посольство. Полиция огородила территорию и проводит расследование.

Беларусь помогает России

Напомним, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. С белорусской территории в феврале 2022 года в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.

Также недавно в Беларуси на боевое дежурство заступил дивизион ЗРК С-400, который передала Россия.

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