G7 введет запрет на прямые поставки российских алмазов

Президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласились на запрет на российские алмазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров G7.
Западные страны окончательно договорились о введении санкций на алмазы из России. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 года, затем в течение года постепенно будет внедряться эмбарго на оборот камней.
Согласно новым мерам, страны запретят непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьими странами, - с марта.
По данным издания, лидеры G7 также планируют усилить контроль за использованием Россией международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть.
ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что зерно и другие продукты питания с оккупированных территорий Украины должны быть учтены в санкциях против России.
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