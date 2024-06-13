G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, - Bloomberg

После нескольких месяцев дискуссий о том, как использовать прибыль, полученную от замороженных российских суверенных активов, план должен заручиться поддержкой лидеров на саммите в Италии на этой неделе.

Страны "Большой семерки" будут выдавать Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных средств примерно в 280 млрд долларов, большая часть которых находится в Европе.

Ожидается, что сделка окажет критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

Механизм выделения денег

В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег, сказали анонимные источники.

Кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск предоставляемых кредитов, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось.

По словам источников, окончательные технические детали будут согласованы после саммита. Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Специфика сделки может измениться, когда лидеры G7 встретятся 13 июня.

Долгосрочная поддержка

Для стран "Большой семерки" этот шаг посылает России сигнал о том, что они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, поскольку война не показывает никаких признаков утихания.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль два раза в год, но принятая инициатива под руководством США обеспечивает поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов.

Погашение кредита зависит от того, насколько долго активы будут оставаться обездвиженными, чтобы их непредвиденная прибыль могла погасить его, и этот процесс займет несколько лет. Лидеры "Большой семерки" неоднократно заявляли, что активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не согласится оплатить восстановление Украины.

"Я думаю, что мы определим основные моменты этого процесса, но некоторые детали еще предстоит проработать экспертам в установленный график, - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. - Вот как я ожидаю, что все это будет развиваться".