G7 на этой неделе обсудит четыре варианта санкций против российских алмазов, - Reuters

Четыре предложения были подготовлены Бельгией, Индией, группой французской ювелирной промышленности и Всемирным алмазным советом.

Их будут обсуждать на технической встрече представителей G7 в четверг.

Запрет G7 сильно ударит по экспорту российских алмазов, поскольку на страны G7 - США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию - приходится 70% мирового спроса на алмазы.

Но это также ударит по поставкам, поскольку Россия является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, на долю которого приходится 30% из них.

С какими сложностями сталкиваются члены G7

Основная задача встречи будет заключаться в том, чтобы юридически обоснованно согласовать определение отслеживаемости алмазов, чтобы иметь возможность определить происхождение камней.

"Одна из причин, по которой мы зашли в тупик, заключается в том, что это косвенный запрет - речь идет о российских алмазах, поступающих в "Большую семерку" из-за пределов России", - сказал один из источников.

Соглашение является трудным, поскольку подробности запрета G7 могут улучшить или ухудшить условия ведения бизнеса для некоторых крупнейших мировых алмазных центров в Бельгии, Индии или США и их долю в мировом ювелирном бизнесе с природными бриллиантами стоимостью 87 миллиардов долларов.

Основные различия между предложениями заключаются в том, где алмазы попадают на рынки "Большой семерки", как их будут проверять, если они происходят из России, а также какими будут весовые пороги и последствия нарушения правил.

Чего хотят отдельные страны

Индия и Бельгия хотят, чтобы точкой входа стали их собственные алмазные центры в Мумбаи и Антверпене соответственно, группа Франции хочет иметь несколько точек входа для предотвращения узких мест, а Всемирный алмазный совет хочет создать более саморегулируемую систему.

Порог веса драгоценных камней может составлять 1 карат и более для полированных камней. Бельгия видит, что на карту поставлена ее репутация, и хочет убедиться, что российские драгоценности не циркулируют, и боится, что впоследствии ее может задеть скандал.

Индия опасается, что если будет принята более жесткая модель, это может возложить на плечи ее мелких и средних производителей большую часть бремени.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз близок к введению санкций против российских алмазов.

В частности, завершается работа над системой слежения за импортом алмазов из России. Следует отметить, что Украина уже давно просит ЕС ввести эмбарго на российские алмазы, но эти ограничения до сих пор не были включены в пакеты санкций против РФ.

Вчера НАПК внесло в список кандидатов на будущие санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов.