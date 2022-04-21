RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

G7: санкції проти Росії враховують мінімізацію збитку світовій економіці

Країни Великої сімки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Всі санкції, введені країнами "Великої сімки" проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, були розроблені з урахуванням мінімізації збитку світовій економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу G7.

"Ми розробили наші санкції так, щоб вони мали строго цілеспрямований характер, з метою мінімізації шкоди третім країнам і світовій економіці", — йдеться в повідомленні.

Глави фінансових відомств "Великої сімки" відзначили, що з антиросійських санкцій були виключені ключова сільськогосподарська продукція і гуманітарні предмети першої необхідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії