G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

G7 планируют ввести ограничение цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, что продаются по более высоким ценам, чем сырая нефть, а также те, что торгуются со скидкой.

Как отмечает издание, страны "Большой семерки" в рамках наложения санкций на Россию за ее вторжение в Украину намерены запретить импорт продуктов переработки из России с 5 февраля этого года и установить предельные цены на экспорт в третьи страны, что, в частности, касается дизельного топлива, нефти и мазута. Точные механизмы и уровни цен пока обсуждаются между странами G7 и ЕС.

"Запрет на нефтепродукты последовал за запретом на импорт российской нефти, введенным Европой от 5 декабря, одновременно с механизмом ограничения цен, позволяющим европейским компаниям предоставлять финансирование и страховку для экспорта сырой нефти из России по цене не выше 60 долларов за баррель", - пишет Bloomberg.

Система, направленная на ограничение доходов России при одновременном недопущении скачков цен на нефть, пока успешно справляется с обеими задачами, сказал представитель G7, говоривший с изданием на условиях анонимности.

"Запрет на очищенную нефть несколько сложнее разработать и реализовать. Дизельное топливо и керосин исторически продаются по более высоким ценам по сравнению с сырой нефтью, тогда как мазут продается со скидкой. Цены также были чрезвычайно меняющимися в течение последнего года", - уточнил он.

Некоторые европейские чиновники были озабочены дефицитом поставок дизельного топлива в течение года, но представитель G7 сказал, что рынок должен быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться.

"Например, российское дизельное топливо, которое сейчас продается в Европу, скорее всего, найдет покупателей в Латинской Америке и Африке. Тем временем Европа, возможно, сможет покупать дизельное топливо на Ближнем Востоке и в США, которые сейчас больше продают его в Латинскую Америку и Африку", - подчеркнул представитель "Большой семерки".

ЕС намерен пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января, и некоторые страны хотят снизить верхний предел на 5%. Представитель G7 отметил, что рынок уже помог снизить цены, предполагая, что формальные бюрократические изменения не требуются. При этом он отметил, что Китай и Индия смогли договориться с Россией о понижении цен на сырую нефть уже после введения ограничения.