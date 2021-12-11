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G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну, - Держдеп

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Субота 11 грудня 2021 23:09
G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну, - Держдеп Фото: G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Глави зовнішньополітичних відомств країн Групи семи (G7) "абсолютно єдині" у своїй стурбованості нарощуванням РФ військових сил на російсько-українському кордоні і щодо наслідків для Москви можливого вторгнення в Україну. Представник Держдепартаменту високого рангу заявила про це за підсумками першого дня зустрічі глав МЗС країн G7, яка проходить в Ліверпулі з 11 по 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку дипломата, позиції США та інших країн G7 все більше зближуються в тому, що стосується плану введення санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну. Вона назвала напруженими переговори, що пройшли в Ліверпулі, і додала, що все ще існує дипломатичний шлях для деескалації напруженості у відносинах з Росією. "Якщо Москва вирішить не йти дипломатичним шляхом, то у відповідь на це будуть масштабні наслідки і жорсткі санкції, і G7 абсолютно єдина в цьому", - сказала дипломат.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили Китай і іранську ядерну програму. За словами представника Держдепартаменту, європейські країни погодилися, що домогтися з Тегераном угоди по його ядерній програмі ще можливо, але часу все менше.

Раніше ми писали, що США і Німеччина обговорили агресію Росії проти України.

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