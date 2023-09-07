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G20 согласилась предоставить Африканскому союзу членство в группе наравне с ЕС, - Bloomberg

Фото: G20 предоставит Африканскому союзу членство в группе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Большая двадцатка" согласилась предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу. Лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении во время саммита в Индии в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимных источников агентства, этот шаг предоставит Африканскому союзу, состоящему из 55 членов, который в настоящее время является "приглашенной международной организацией", тот же статус, что и ЕС.

Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос по глобальным проблемам, таким как изменение климата и долг развивающихся рынков, особенно в связи с тем, что развивающиеся рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принимающий саммит "Большой двадцатки", сделал своим приоритетом предоставление полноправного членства в Африканском союзе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони  также была среди тех, кто выступал за членство АС в "Большой двадцатке"  на последней встрече "Большой семерки", которая состоялась в Японии в середине мая.

Саммит G20

Ране агентство Bloomberg сообщало, что Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" на этой неделе в Индии, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга.

"Большая двадцатка" (G20) - это международная организация, состоящая из 19 крупнейших экономик мира и Европейского союза. Она была создана в 1999 году для обсуждения и сотрудничества по вопросам мировой экономики и финансов.

Целью "Большой двадцатки" является обсуждение вопросов мировой экономики, финансовой стабильности и макроэкономической координации, а также разработка рекомендаций и мер, направленных на содействие устойчивому росту и развитию. Встречи лидеров "Большой двадцатки" проводятся ежегодно, а также проводятся регулярные заседания министров финансов и центральных банкиров этой группы стран.

 

Путин не приедет на саммит G20, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за похищение украинских детей.

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G20Африка