G20 не может согласовать итоговое заявление после удара РФ по Украине, - Reuters

Источники сообщили, что дипломаты, готовящие совместное заявление для лидеров саммита, с трудом смогли предложить слабое предложение о том, как решать обостряющуюся войну России против Украины, не предоставив даже неопределенного призыва к миру без критики в адрес кого-либо из участников.

Массированный российский авиаудар по Украине 17 ноября пошатнул тот небольшой консенсус, которого им удалось достичь, и европейские дипломаты настаивают на пересмотре ранее согласованных формулировок по глобальным конфликтам.

Соединенные Штаты отреагировали на российское нападение, сняв ранее введенные ограничения на использование Украиной оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.

В то время как Китай находится в лагере России по вопросу Украины, Германия полагает, что Пекину будет сложнее сохранять эту позицию, поскольку конфликт стал "глобальным" из-за развертывания Россией северокорейских войск, приблизив его "к границам Китая", заявил другой чиновник.

Повестка дня саммита

Обсуждения вопросов торговли, изменения климата и международной безопасности столкнутся с резкими изменениями в политике США, которые Трамп обещает осуществить после вступления в должность в январе: от пошлин до обещания договориться о решении войны в Украине.

В то время как президенту США Джо Байден осталось всего два месяца, председатель Китая Си Цзиньпин станет центральным игроком на саммите G20, раздираемом геополитической напряженностью на фоне войн в секторе Газа и в Украине.

"Нас беспокоит не только геополитика, но и то, что роль Китая, его экономическая и финансовая роль, весьма заметна во многих вопросах", - заявил немецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Бразильские чиновники признали, что их повестка дня для G20, сосредоточенная на устойчивом развитии, налогообложении сверхбогатых и борьбе с бедностью и голодом, может вскоре потерять актуальность, когда Трамп начнет диктовать новые глобальные приоритеты из Белого дома.

По словам бразильских чиновников, стремление Бразилии реформировать мировое управление, включая многосторонние финансовые институты, также может столкнуться с препятствиями со стороны Трампа.

"Трамп не ценит многосторонность. Я не вижу особых возможностей для администрации Трампа заняться этими вопросами или проявить к ним какой-либо интерес", - сообщил агентству Reuters источник в министерстве финансов Бразилии на условиях анонимности.

Ожидается, что Си будет рекламировать инициативу Китая "Один пояс, один путь", поскольку она демонстрирует свое экономическое господство. Бразилия пока отказывается присоединиться к глобальной инфраструктурной инициативе, но большие надежды возлагаются на другие промышленные партнерства, когда Си завершит свое пребывание в стране государственным визитом в Бразилию в среду.

Решение Бразилии не вступать стало "большим ударом по отношениям", сказал Ли Син, профессор Гуандунского института международных стратегий, связанного с Министерством иностранных дел Китая. "Китай был очень разочарован", - сказал он.

Торговые переговоры в формате G20 будут подогреваться опасениями эскалации торговой войны между США и Китаем, поскольку Трамп планирует ввести пошлины на импорт из Китая и других стран.

Активность Трампа в вопросе снижения налогов станет дополнительным препятствием для усилий Бразилии по обсуждению налогообложения сверхбогатых людей - вопроса, который дорог президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, внесшему его в повестку дня G20.

Новый союзник Трампа в Латинской Америке, либертарианец президент Аргентины Хавьер Милей, уже провел красную линию по этому вопросу. Переговорщики Аргентины отказались одобрить упоминание этого вопроса в совместном коммюнике саммита, сообщили дипломаты.