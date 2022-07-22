Ф'юрі став спонсором команди з футбольної трясовини Англії

Середняк англійської Ліги 1 розпочав співпрацю з ексцентричним боксером. "Циганський Король" надаватиме фінансову та іміджеву підтримку "креветкам".

Бренд Ф'юрі Gypsy King став титульним спонсором "Моркема". Натомість сам британець буде амбасадором клубу в медійному полі. Ф'юрі зізнався в любові до міста в Ланкаширі та назвав приємністю можливість допомогти мсцевому клубу.

"Тайсон Ф'юрі – наш фантастичний представник, чудово, що він із нами. Ф'юрі є одним із найвпізнаваніших у царині спорту, він принесе нашому клубу всесвітнє визнання", – впевнений комерційний директор "Моркема".

Нещодавно батько боксера оголосив про ймовірнення повернення сина в ринг. Камбек "Циганського Короля" можливий у разі перемоги Ентоні Джошуа в реванші проти Олександра Усика.