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Ф'юрі нокаутував Уайта і зберіг свій пояс WBC

Фото: Тайсон Ф'юрі (facebook.com/WBCBOXING)
Автор: Роман Мирончук

Тайсон Ф'юрі 23 квітня провів захист титулу чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі. "Циганський король" нокаутував Ділліана Уайта і зберіг свій пояс WBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Boxing Council.

Британці билися за пояс WBC в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Ф'юрі з першого раунду контролював ситуацію на рингу і поступово нарощував перевагу.

В кінці шостого раунду Ф'юрі завдав точний аперкот, після якого противник опинився на підлозі і насилу зміг піднятися. Суддя зупинив поєдинок.

Зазначимо, що Ф'юрі не програв ще жодного свого бою. Він здобув 32-у перемогу та 23-у - нокаутом. Єдина нічия у його кар'єрі була у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, 33-річний Тайсон Ф'юрі заявив, що остаточно вирішив піти з боксу після бою з Ділліаном Уайтом, тому бій з Олександром Усиком може не відбутися.

Ми також писали про те, що Усик виїхав з України для підготовки до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

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Тайсон Ф'юріБокс