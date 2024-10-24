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Футзальный ХИТ потерпел второй разгром в Лиге чемпионов

Фото: Вратарь киевлян Александр Сухов (fchit.kiev.ua)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Украины по футзалу – киевский ХИТ уступил испанской "Картахене" во втором матче основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, основной раунд, 2-й тур

ХИТ – Картахена – 1:4

Голы: Абакшин, 31:26 - Мухудин, 15:11, Хиль, 21:24, Кавальканте, 25:33, 30:33

Накануне в первом туре киевляне уступили бельгийскому "Андерлехту" (2:8). "Картахена" же сыграла вничью с польским "Рекордом" (1:1).

Второй поединок украинский коллектив начал уверенно и ничем не уступал мощному сопернику. Все испортила ужасная ошибка гокипера Сухова, обрезавшегося в центре площадки и позволившего игроку "Картахены" Мухудину отправить мяч в пустые ворота. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом испанцев.

Украинская команда пыталась выровнять игру, но в начале второго тайма снова пропустила. Хиль замкнул передачу на дальней стойке после прострела. А уже на экваторе тайма киевляне "горели" - 0:4, после того, как в течение пяти минут дублем отметился Кавальканте.

Единственный мяч в составе чемпионов Украины сумел отыграть Абакшин. Бронзовый призер ЧМ перехватил передачу соперников и технично перебросил голкипера.

В таблице своей группы "ХИТ" остается на последней, четвертой строчке. "Картахена" же с четырьмя очками стала лидером квартета. В элит-раунд Лиги чемпионов выйдут три лучшие команды.

Таким образом судьба столичной команды определится в заключительном туре в поединке против польского "Рекорда". Он состоится в субботу, 26 октября (начало – в 18:00). Чтобы претендовать на выход в следующий этап, нужна только победа.

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