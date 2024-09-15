Футзальная сборная Украины на старте ЧМ-2024: состав, соперники и перспективы

"Сине-желтые" начнут турнир 15 сентября. Первый соперник – сборная Аргентины. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины поведет борьбу в группе C за место в плей-офф соревнований. Мундиаль этого года станет шестым в истории национальной команды. Чемпионат мира 2021-го отечественные футзалисты пропустили, а на ЧМ-2016 в далекой Колумбии вылетели в овертайме 1/8 финала как раз от аргентинцев.

Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2024

Все поединки национальной команды на территории Украины в прямом эфире покажет "Суспильне Спорт". Трансляции будут доступны на специализированном канале, онлайн-платформе и региональным телеканалам "Суспильного". В свою очередь Setanta Sports будет транслировать матчи сборной Украины в YouTube и на OTT-платформе.

Состав сборной Украины на ЧМ-2024

Главный тренер национальной команды Александр Косенко взял на Мундиаль 14 футзалистов. Киевский ХИТ делегировал в ряды "сине-желтых" больше всего исполнителей – 5 игроков. Еще пятеро футзалистов представляют зарубежные чемпионаты – Польши и Испании.

Заявка футзальной сборной Украины на ЧМ-2024:

Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст"), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Аврора")

Универсалы: Назар Швед ("Евробус"), Андрей Мельник (ХИТ), Евгений Жук (ХИТ), Николай Микитюк ("Кордоба Патримонио"), Ростислав Семенченко ("Аврора"), Игорь Чернявский (ХИТ), Даниил Абакшин (ХИТ) , Михаил Зварыч ("Энергия"), Артем Фаренюк ("Евробус"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна"), Петр Шотурма ("Ураган")

Соперники сборной Украины на ЧМ-2024

В течение недели команда Косенко встретится с тремя соперниками. "Сине-желтые" на групповом этапе будут противостоять сборным Аргентины, Анголы и Афганистана. Лучшие две команды квартета гарантированно выйдут в 1/8 финала. Четыре из шести третьих сборных также окажутся в плей-офф.

Перед Мундиалем Украина приняла участие в товарищеском турнире, где выиграла три поединка из трех. После прогнозируемых разгромов Коста-Рики (4:0) и Кубы (7:0) "сине-желтые" разыграли яркий спарринг со сборной Португалии (6:3). Голами в составе украинской команды отличились Мельник, Шотурма, Чернявский, Швед и Микитюк, а еще один мяч стал автоголом португальца Корреи.

Список матчей футзальной сборной Украины на ЧМ-2024:

Аргентина – Украина, 15 сентября, 18:00

Ангола – Украина, 18 сентября, 15:30

Украина – Афганистан, 21 сентября, 18:00

Прогноз букмекеров на выступление сборной Украины на ЧМ-2024

"Сине-желтые" замкнули топ-8 фаворитов соревнований. Букмекерская контора Favbet заложила на общий триумф команды Косенко коэффициент 25,00. Главным же претендентом на победу стала сборная Бразилии с кэфом 2,50. Худшие же дела на старте турнира у целой плеяды команд, в том числе и Анголы с Афганистаном. На золотые медали для них заложили суперкосмический балл 500,00.

Фаворит группы C – сборная Аргентины. Коэффициент на победу "альбиселесте" в квартете составил скромные 1,80. Недалеко расположилась и сборная Украины с кэфом 2,40. В прогресс ангольских и афганских футзалистов эксперты не слишком верят, выставив на их триумф в квартете одинаковый балл 15,00. А вот в очном противостоянии Украины и Аргентины коэффициенты отличаются некритично – 2,72 и 2,06 соответственно.