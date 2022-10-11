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Футзальная сборная Украины обыграла Нидерланды в отборе к ЧМ-2024

Фото: Сборная Украины выиграла оба осенних матча квалификации (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Победой национальной команды Украины над сборной Нидерландов завершился очередной матч квалификации перед чемпионатом мира-2024 по футзалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2024, квалификация, 3-й тур, группа 11

Украина – Нидерланды – 4:2

Голы: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

Удаление: Бузамбу, 33

"Сине-желтые" провели ударный стартовый отрезок. На протяжении первых 12 минут подопечные Александра Косенко забили три безответных мяча. Открыл счет Шотурма – вингер получил передачу с аута и пробил низом с дистанции, а кипер пропустил мяч под собой.

Вскоре в объятиях партнеров оказался Корсун, который подхватил мяч в центре площадки, протянул сферу ближе к воротам и точно пробил. А разгромным счет сделал Абакшин – нападающий принял мяч перед воротами, на замахе убрал голкипера с защитником и отправил мяч в сетку.

Правда, нидерландцы быстро пришли в себя и сумели забить дважды в течение минуты. Голеадор "оранжевых" Бузамбу сначала в два касания воспользовался поперечной передачей партнера, а вскоре мощно пробил в створ после приема мяча на отскоке.

Но впоследствии нападающий превратился из героя в антигероя, заработав удаление на 33-й минуте. Пытаясь штурмовать ворота сборной Украины под занавес матча, тренерский штаб Нидерландов выпустил еще одного полевого исполнителя вместо вратаря и получил "парашют" от Абакшина со своей половины...

Благодаря этой победе украинская сборная закрепила лидерство в квалификационной группе. В активе "сине-желтых" 6 очков из шести перед двумя выездными поединками. 9 ноября украинцы сыграют против Косово, а 8 марта – против Нидерландов.

К слову, футбольная сборная Украины получила календарь матчей в отборе к Евро-2024.

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